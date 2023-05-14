Битва началась: как проходят важнейшие за 100 лет выборы турецкого президента

Вчера в Турции состоялся предвыборный день тишины. Но поистине тихо было в Стамбуле сегодня утром. Участки для голосования открылись в 08:00, а к 11:00 я обошел уже три, однако особой активности не заметил. Дело в том, что сегодня «двойные» выходные — воскресенье и день выборов. Народ, видимо, как всегда, подтянется ближе к вечеру.
Историческое событие
Каждые президентские выборы в Турции — особенные. В 2018 году их тоже называли «историческими» из-за предшествовавшей им конституционной реформы, в результате которой страна превратилась в президентскую республику, а значит Реджеп Тайип Эрдоган избирался фактически на пост султана с неограниченными возможностями.
Нынешнее голосование, как я уже писал в предыдущем репортаже, уникально тем, что нынешний лидер впервые за свою 20-летнюю карьеру реально может проиграть. Оппозиция сильна и сплочена, а действующий глава государства так и не улучшил экономическое положение Турции.
Есть еще кое-что, что роднит нынешние выборы с прошлыми — до последнего непонятно, на чьей стороне турецкое общество. Помню, как в 2018-м я пять часов непрерывно опрашивал граждан возле избирательных участков, но так и не смог нарисовать общую картину общественного мнения. В этот раз все точно так же. Турецкий народ традиционно расколот ровно пополам, и это напоминает спички и порох в одной коробке.
Кратко о политическом раскладе
Итак, турецкий электорат можно условно разделить на три больших части. Во-первых, консервативные и религиозные турки, голосующие преимущественно за Эрдогана. Во-вторых, светские люди, верящие в демократию и поглядывающие на Запад — их кандидат — Кемаль Кылычдароглу. Наконец, в Турции проживает большое количество курдов. Они также решили поддержать компромиссную кандидатуру от оппозиции — Кылычдароглу.
Подчеркну одну важную деталь, в муниципальных выборах 2019 года кемалисты (члены «Республиканской народной партии», лидером которой является Кылычдароглу) взяли власть в крупнейших городах Турции, которые еще называют тремя столицами: экономическая столица — Стамбул, туристическая — Анталья и фактическая — Анкара.
Грубо говоря, за главным оппонентом Эрдогана стоит серьезная часть молодежи и интеллигенции. Однако не стоит забывать, что параллельно с президентскими, в Турции проходят еще и парламентские выборы.
«В парламенте больше всех мест будет у Республиканской коалиции (правящая партия), второе место займет национальная коалиция (ядро — кемалисты), а третье — прокурдская партия. Ни у одной из этих сил абсолютного большинства не будет. Но национальная коалиция вместе с прокурдской партией будут иметь большинство мест в парламенте», — рассказал в интервью ФАН политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюре.
К слову, в интернете уже появились сообщения о фальсификациях и потасовках на участках. Но там, где довелось побывать мне, все было образцово-показательно — тихо, спокойно и дружелюбно.
Что нужно знать об избирательном процессе в Турции?
На участке человек получает не один, а сразу два бюллетеня — для избрания президента и отдельно для голосования за членов парламента от каждого избирательного округа. Всего их в Турции 87, и количество депутатов зависит от численности проживающего в обозначенном районе населения. Так, от Стамбула будет в несколько раз больше депутатов, чем от Анкары.
Партия для попадания в парламент должна набрать 7% голосов избирателей.
Что до президентских выборов, то в случае, если ни один из кандидатов не набирает большинство в первом туре, проводится второй, где политик должен получить больше 50% бюллетеней в свою пользу. К слову, многие эксперты в Турции считают, что нынешнее голосование пойдет именно по такому сценарию.
Турция должна быть с Россией
«Сейчас наша страна переживает процесс ухода от евро-атлантики и нацеливается на Азию. И этот процесс неостановим», — считает председатель партии Vatan Partisi Догу Перинчек.
Он как раз является одним из ярчайших представителей тех сил в Турции, которые сильнее всего противостоят влиянию НАТО и США на Анкару. Увы, ресурсов у Vatan крайне мало даже для того, чтобы перепрыгнуть электоральный барьер в 7%. Впрочем, это не останавливает их от активного участия в политической жизни страны.
Мы встретились с Перинчеком на одном из участков для голосования в районе Бешикташ. В окружении избирателей он заявил:
«Я хочу сказать, что турецко-российская дружба очень важна для нас. Это основополагающие отношения для последующего периода. Конечно, евро-атлантисты пытаются ее подорвать. Но для Турции очень важно сохранять хорошие отношения с азиатскими государствами, особенно с Россией, Китаем и Ираном!».
Надо было видеть в этот момент лица окружающих. Одни восторженно улыбались, другие закатывали глаза. В общем, и тут нет никакой однозначности.
Итого
Отношения между Россией и Турцией похожи на мутную воду. Впрочем, лучше мутная вода, чем засуха. После выборов 2018 года у экспертов-политологов, с которыми мне довелось пообщаться, были опасения, что, обретя абсолютную власть, Реджеп Тайип Эрдоган полностью развернется на Запад.
Эти опасения не оправдались. Да, Турция так и не стала ни другом, ни союзником. Но и врагом ее назвать тоже нельзя. А по ряду ключевых моментов с Эрдоганом, как оказалось, можно вести диалог. Теперь же опасения связаны с его оппонентом — Кемалем Кылычдароглу.
На его стороне молодежь и курды. Так, в провинции Диярбакыр, где проживает курдское большинство, наблюдается высочайшая явка. И многие голосуют за оппозицию.
А значит, будущее российско-турецких отношений туманно, как и будущее самой Турции.