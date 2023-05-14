Битва началась: как проходят важнейшие за 100 лет выборы турецкого президента

Есть еще кое-что, что роднит нынешние выборы с прошлыми — до последнего непонятно, на чьей стороне турецкое общество. Помню, как в 2018-м я пять часов непрерывно опрашивал граждан возле избирательных участков, но так и не смог нарисовать общую картину общественного мнения. В этот раз все точно так же. Турецкий народ традиционно расколот ровно пополам, и это напоминает спички и порох в одной коробке.