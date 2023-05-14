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Президент Южной Осетии Гаглоев посетит Чечню и встретится с главой республики Кадыровым

Общество
Президент Южной Осетии Гаглоев посетит Чечню и встретится с главой республики Кадыровым

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев совершит рабочий визит в Чечню и встретится с главой республики Рамзаном Кадыровым, информирует пресс-служба южноосетинского президента.

Сообщается, что Гаглоев приедет в Чечню 15-16 мая. Он примет участие в мероприятиях в честь Дней культуры Республики Южная Осетия в Чеченской республике. В ходе визита южноосетинский политик проведет встречу с Кадыровым.

Ранее президент России Владимир Путин с Гаглоевым обменялись поздравлениями в честь дня Победы. Обмен поздравлениями прошел в ходе телефонного разговора лидеров.
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