Быков оценил уровень чемпионата мира по хоккею 2023 года без россиян

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об уровне чемпионата мира по хоккею 2023 года без участия российской команды. Своим мнением он поделился с корреспондентом Sport24.
Быков отметил, что Россия всегда добавляла ярких эмоций для всех фанатов этого вида спорта. По его словам, Федерации хоккея России необходимо искать возможности для организации международных матчей, чтобы сборная могла сопоставить уровень своей игры.
«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности» — заключил тренер.
Ранее наставник хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что будет игнорировать ЧМ по хоккею 2023 по хоккею без участия России.