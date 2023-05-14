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BFM: президент Украины Зеленский после визита в Германию отправится во Францию

Политика
BFM: президент Украины Зеленский после визита в Германию отправится во Францию

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский отправится 14 мая в столицу Франции Париж. Об этом сообщил телеканал BFM.

Планируется, что его встретит премьер-министр Франции Элизабет Борн и глава МИД Катрин Колонна. Далее Зеленский должен встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Владимир Зеленский ожидается в Париже во второй половине дня в воскресенье», — сообщил телеканал.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии намерений и достаточного количества вооружений для проведения атак на территорию России. Он напомнил, что Украина готовит свои наступательные действия.
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