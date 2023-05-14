Президент Украины Зеленский потребовал снять все ограничения на поставки оружия Киеву

Такое сообщение было опубликовано пресс-службой украинского лидера по итогам его визита в Германию. Во время своей поездки политик встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, а также сотрудниками Минобороны.