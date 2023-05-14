Ограничения на поставки оружия для Украины должны быть сняты, сказал президент страны Владимир Зеленский.
Такое сообщение было опубликовано пресс-службой украинского лидера по итогам его визита в Германию. Во время своей поездки политик встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, а также сотрудниками Минобороны.
«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — передает ведомство.
Французский политик Флориан Филиппо призвал обратить внимание на неадекватность Зеленского. Об этом глава французского движения «Патриоты» заявил после публикации документов, содержащих информацию о намерении украинского лидера оккупировать российские деревни и взорвать нефтепровод «Дружба».