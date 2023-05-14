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Президент Украины Зеленский потребовал снять все ограничения на поставки оружия Киеву

Политика
Президент Украины Зеленский потребовал снять все ограничения на поставки оружия Киеву

Ограничения на поставки оружия для Украины должны быть сняты, сказал президент страны Владимир Зеленский.

Такое сообщение было опубликовано пресс-службой украинского лидера по итогам его визита в Германию. Во время своей поездки политик встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, а также сотрудниками Минобороны.

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — передает ведомство.

Французский политик Флориан Филиппо призвал обратить внимание на неадекватность Зеленского. Об этом глава французского движения «Патриоты» заявил после публикации документов, содержащих информацию о намерении украинского лидера оккупировать российские деревни и взорвать нефтепровод «Дружба».
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