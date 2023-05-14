Врач Ромасов объяснил, как прогнать змею с дачного участка

Многие россияне отправляются на дачу, где их могут укусить змеи. Врач-терапевт Иван Ромасов объяснил, как уберечь себя от трагических последствий.
По мнению специалиста, при виде змеи необходимо замереть. В таком случае, скорее всего, она сама уползет. Также можно кинуть камень, чтобы змея не появлялась на дороге.
Не допустить ее появление на участке позволит своевременный процесс кошения травы. Змеиную нору трогать руками или какими-либо предметами нельзя. Лучше всего залить ее водой. Нежелательный жилет сам выползет.
«Если все же змея укусила, то лучше не заниматься самостоятельными методами спасения и как можно быстрее поехать в больницу», – поделился врач в беседе с изданием «Газета.Ru».
Стоит отметить, что нанести тяжелые травмы могут и другие животные. Ранее эксперты издания «ФедералПресс» объяснили, как защититься от собак.