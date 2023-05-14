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Морская охрана Туниса сорвала четыре операции нелегальной миграции и спасла более 100 беженцев

Весь мир
Морская охрана Туниса сорвала четыре операции нелегальной миграции и спасла более 100 беженцев

Тунис, 14 мая. Представитель Национальной гвардии Хуссем Эддин Джебабли объявил о срыве четырех операций нелегальной миграции, пишут арабские СМИ.

Джебабли сообщил местным журналистам, что несколько рейсов были сорваны и спасены 107 беженцев, которые пытались пересечь морскую границу в направлении европейских берегов.

«Подразделениям морской охраны в Сфаксе в ночь с 12 на 13 мая удалось остановить 3 морских пограничных перехода и спасти 99 мигрантов, в том числе 91 представителя африканских национальностей», — добавил он.

Беспрецедентный рост числа нелегальных беженцев, стремящихся достичь берегов ЕС, зафиксирован в Тунисе в первом квартале текущего года. Об этом сообщило информационное агентство Nessma TV со ссылкой на данные МВД Италии.
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