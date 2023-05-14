Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Всего в этом году отечественные боксеры завоевали на ЧМ-2023 шесть медалей. Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов выиграли золото в категориях до 86 кг и 92 кг соответственно, а Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг) завоевали бронзу. Сборная России участвовала в турнире под своим флагом.