Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте.
В финале в весовой категории до 92 кг он одержал победу над представителем Италии Азизом Мухийдином. Раздельным решением судей Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира.
Всего в этом году отечественные боксеры завоевали на ЧМ-2023 шесть медалей. Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов выиграли золото в категориях до 86 кг и 92 кг соответственно, а Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг) завоевали бронзу. Сборная России участвовала в турнире под своим флагом.
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