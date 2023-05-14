Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

На предстоящую майскую сессию я уже внес в областное Собрание закинициативу, которая, в случае принятия ГосДумой, наделит регионы полномочиями вводить дополнительные ограничения на время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Если коллеги по областному Собранию в мае поддержат наш проект — он поступит в Государственную Думу на рассмотрение.