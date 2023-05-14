Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

Общество
Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

Архангельская область продолжает борьбу с круглосуточной продажей алкоголя в жилых домах. Эта проблема в регионе стоит давно и остро: в ближайшее время власти намереваются ее решить. В своей авторской колонке для ФАН председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов рассказал о том, как регион планирует бороться с так называемыми наливайками.

Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

Проблему надо решить на уровне Федерации. Колонка Александра Дятлова

В своем Telegram-канале Вячеслав Володин выложил опрос на тему борьбы с наливайками.

Эта тема для Архангельской области является едва ли не самой сложной, особенно для жителей наших городов.

В Северодвинске, депутатом от которого я являюсь, так называемые наливайки — настоящий бич. Как и засилье алкомаркетов.

Наши полиция и служба скорой помощи 70% ночных вызовов вынуждены посвящать именно случаям в наливайках — шум, драки, поножовщина — это только часть того, что вынуждены терпеть наши жители прямо у себя в жилых домах и рядом с ними.

Мы неоднократно инициировали проекты законов на федеральный уровень, через Парламентскую ассоциацию северо-запада.

Сейчас в Северодвинске мы решили действовать единственно возможным на уровне муниципалитета способом — увеличить до 100 метров расстояния продажи алкоголя от детских садов и школ. Проект решения уже готовится.

Но безусловно эту проблему надо решить масштабно на уровне Федерации.

Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

На предстоящую майскую сессию я уже внес в областное Собрание закинициативу, которая, в случае принятия ГосДумой, наделит регионы полномочиями вводить дополнительные ограничения на время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Если коллеги по областному Собранию в мае поддержат наш проект — он поступит в Государственную Думу на рассмотрение.

Прошу проголосовать в опросе спикера Госдумы по ссылке.

Читайте также
спиртное законопроект наливайки алкоточки алкомаркеты
Военкоры ФАН