Александр Дятлов: «Наливайки — настоящий бич. Проблему надо решить на уровне Федерации»

Архангельская область продолжает борьбу с круглосуточной продажей алкоголя в жилых домах. Эта проблема в регионе стоит давно и остро: в ближайшее время власти намереваются ее решить. В своей авторской колонке для ФАН председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов рассказал о том, как регион планирует бороться с так называемыми наливайками.
Проблему надо решить на уровне Федерации. Колонка Александра Дятлова
В своем Telegram-канале Вячеслав Володин выложил опрос на тему борьбы с наливайками.
Эта тема для Архангельской области является едва ли не самой сложной, особенно для жителей наших городов.
В Северодвинске, депутатом от которого я являюсь, так называемые наливайки — настоящий бич. Как и засилье алкомаркетов.
Наши полиция и служба скорой помощи 70% ночных вызовов вынуждены посвящать именно случаям в наливайках — шум, драки, поножовщина — это только часть того, что вынуждены терпеть наши жители прямо у себя в жилых домах и рядом с ними.
Мы неоднократно инициировали проекты законов на федеральный уровень, через Парламентскую ассоциацию северо-запада.
Сейчас в Северодвинске мы решили действовать единственно возможным на уровне муниципалитета способом — увеличить до 100 метров расстояния продажи алкоголя от детских садов и школ. Проект решения уже готовится.
Но безусловно эту проблему надо решить масштабно на уровне Федерации.
На предстоящую майскую сессию я уже внес в областное Собрание закинициативу, которая, в случае принятия ГосДумой, наделит регионы полномочиями вводить дополнительные ограничения на время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Если коллеги по областному Собранию в мае поддержат наш проект — он поступит в Государственную Думу на рассмотрение.
Прошу проголосовать в опросе спикера Госдумы по ссылке.