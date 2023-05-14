Палата представителей Ливии выступила против вмешательства Миссии ООН в избирательный процесс страны

Триполи, 14 мая. Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Таляль Майхуб прокомментировал письмо, полученное от специального посланника США в Триполи Ричарда Норланда, пишут арабские СМИ.
Соединенные Штаты направили уведомление региональным партиям североафриканской республики с просьбой безотлагательно подготовить правовую базу для выборов.
«Мы полностью солидарны с призывом главы миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Абдулая Батили, адресованным комитету "6+6" о достижении соглашения правовых рамок для выборов, и предлагаем всем политическим лидерам без промедления использовать свое влияние с этой целью», — сказано в письме Норланда.
Комментируя сообщение посланника США, председатель Комитета обороны и национальной безопасности Ливии заявил, что его страна не смирится с действиями Миссии ООН, которая диктует свои правила, и выберет лишь то, что сочтет целесообразным для государства.
«Палата представителей не будет заложником взглядов Вашингтона или миссии ООН в Триполи. Палата представителей и совет "6+6" принимают решения в соответствии со своими видениями и законодательной компетенцией, не подчиняясь диктату партий», — добавил Майхуб.
Ранее стало известно, что заседание ливийского комитета «6+6» по подготовке законов о выборах завершилось безрезультатно.