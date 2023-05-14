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Режиссер Иван Охлобыстин назвал вероятную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России

Шоу-бизнес
Режиссер Иван Охлобыстин назвал вероятную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, почему певица Алла Пугачева уехала из России. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «НЕОРУЭЛЛ».

Как предположил звезда сериала «Интерны», Пугачева была шокирована тем, что в отечественном шоу-бизнесе есть нечто важнее, чем ее личность. Вторым пугающим осознанием для нее стало возможное продолжение ситуации.

«Она раньше не допускала этой мысли. Без нее, действительно, сложно себе представить», — заявил он.

Актер также высказался о супруге Пугачевой, Максиме Галкине✱ (физлицо, признанное в России иноагентом). По его словам, тот способен «без мыла», чисто «по административной линии».

Алла Пугачева на данный момент живет в Израиле. Недавно она приехала в Москву, чтобы принять участие в похоронах кутюрье Валентина Юдашкина. Всего Примадонна провела в России чуть больше недели.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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