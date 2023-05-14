Зеленскому показали в Риме «Не добро пожаловать»: Мирошник объяснил, почему президенту Украины в Италии не рады

Чего хотел Зеленский, нанося в субботу, 13 мая, визит в Италию, и почему не встретил обычного сочувствия, рассказал корреспонденту ФАН политолог, представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Жители Рима (Италия) встретили прибывшего с визитом в минувшую субботу Владимира Зеленского не слишком радостно: у Колизея состоялась акция, участники которой растянули большой баннер с надписью, адресованной украинскому президенту: «Зеленский, не добро пожаловать!» (Zelensky not welcome!). Организаторы объяснили, что в конфликте виноваты все стороны, включая Украину и НАТО, которые раздувают его. Что Зеленского презентуют как борца за свободу, а он запретил 14 партий и создал ультранационалистическое государство на основе неофашистского ополчения. Также участники акции высказались против военной поддержки киевского режима, поскольку, отправляя оружие, Италия сама становится частью войны.
«Зеленский, рассчитывал, что его будут носить на руках везде и всегда. Он персона с подорванной психикой и демонстративной акцентуацией, поэтому он всегда на любом сходке готов быть невестой, если это свадьба, и как бы покойником, если это похороны. Он всегда надеется на то, что его будут обожать и возвеличивать. А что же в реальности? В реальности, в Италии, по крайней мере на юге (я думаю, и в других странах тоже), люди не контролируются американцами, и их не держат на поводке. Они понимают, что приезд Зеленского — это втягивание их страны в войну. А значит, это перспектива, “обезжиривания” страны, то есть выделение и изъятие определенных сумм денег, которые должны идти на финансирование украинского режима. И это — поддержка все более раскручивающейся третьей мировой, которая может прийти в каждый дом. Зеленский для них — предвестник войны и зла», — считает Родион Мирошник.
Когда украинский президент куда-либо приезжает, ничего хорошего обычные люди от его приезда не ждут, уверен он:
«Пока еще деланные, приклеенные улыбки и восторг воспринимаются только элитками, которые на самом деле на управлении США. Остальные — нормальные люди, и они видят результат, они видят постепенное обнищание Европы, они видят постепенное втягивание их стран в ту бойню, к которой они не имеют никакого отношения, как люди, живущие в этих государствах. И они видят, что вместе с Зеленским приходит ухудшение их положения, уменьшение их доходов и омрачение перспектив для их государств, их народов. Поэтому скоро (я очень на это надеюсь) Зеленского не просто будут встречать плакатами “not welcome” — Зеленского будут встречать метлами и забрасывать гнилыми, тухлыми помидорами».
Услышит ли правительство Италии своих граждан? Родион Мирошник считает, что услышит, но не сейчас.
«Когда правительство Италии услышит своих граждан? Когда у них на горизонте замаячат выборы. А пока они будут подчиняться тем веревочкам, за которые их держат и дергают из Вашингтона», подытожил собеседник ФАН.
Ранее Родион Мирошник высказал мнение, что: Запад и Украина не могут предсказать ответ России на удары БПЛА по Кремлю.