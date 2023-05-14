Зеленскому показали в Риме «Не добро пожаловать»: Мирошник объяснил, почему президенту Украины в Италии не рады

Жители Рима (Италия) встретили прибывшего с визитом в минувшую субботу Владимира Зеленского не слишком радостно: у Колизея состоялась акция, участники которой растянули большой баннер с надписью, адресованной украинскому президенту: «Зеленский, не добро пожаловать!» (Zelensky not welcome!). Организаторы объяснили, что в конфликте виноваты все стороны, включая Украину и НАТО, которые раздувают его. Что Зеленского презентуют как борца за свободу, а он запретил 14 партий и создал ультранационалистическое государство на основе неофашистского ополчения. Также участники акции высказались против военной поддержки киевского режима, поскольку, отправляя оружие, Италия сама становится частью войны.