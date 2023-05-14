Делегация МИД Саудовской Аравии прибыла в Ливию для возобновления работы посольства в Триполи

Триполи, 14 мая. Делегация МИД Саудовской Аравии посетила Ливию для возобновления работы посольства королевства, сообщают местные СМИ.
Миссия во главе с полномочным министром Абдаллой бен Фахдом аль-Шаммари и заместителем генерального директора Главного управления по делам арабских и африканских государств прибыла в международный аэропорт Митига.
«Во время встречи с делегацией Саудовской Аравии директор департамента административных и финансовых вопросов МИД и международного сотрудничества Рашид Абу Гафа подчеркнул глубину исторических отношений между Ливией и королевством. Он также отметил стремление Правительства национального единства (ПНЕ) укрепить их и расширить горизонты для достижения общих интересов между ними», — сказано в заявлении ведомства.
Отметим, что срок полномочий ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент страны избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабинет министров. Однако Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки ради укрепления влияния в регионе.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом.