Президент Сербии Вучич сообщил об уходе с поста руководителя правящей партии страны

Президент Александр Вучич сообщил, что покинет пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП). Заявление политика было опубликовано изданием Informer.
Он отметил, что причины своего решения озвучит во время съезда партии, назначенного на 26 мая.
«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Объясню все людям на этом большом съезде», — передают журналисты слова Вучича.
Президент добавил, что эта встреча будет крупнейшей в истории страны. Также он сообщил, что планирует создание надпартийного движения в Сербии.
Ранее Александр Вучич анонсировал масштабные кадровые перестановки в правительстве.