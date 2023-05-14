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Глава ЦИК Енер: нарушений на выборах в Турции выявлено не было

Общество
Глава ЦИК Енер: нарушений на выборах в Турции выявлено не было

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось без каких-либо проблем. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер.

Президентские и парламентские выборы состоялись 14 мая и продолжались до 17:00 по московскому времени. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 28 мая состоится второй тур.

«Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до настоящего времени совету не было сообщено о каких-либо негативных ситуациях», — заявил Енер.

Более 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность на выборах. Им в помощь были выделены 79 вертолетов и восемь самолетов.
выборы в Турции Ахмет Енер YSK
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