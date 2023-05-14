В Турции установлен новый рекорд по явке на выборы

Последние семь лет в турецкой политике выдались насыщенными. Провалившаяся попытка вооруженного переворота привела страну к конституционному референдуму и новой форме правления — президентской республике. А выборы главы государства в 2018 году наделили победителя — Реджепа Тайипа Эрдогана — практически безграничной властью.