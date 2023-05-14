Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Турции установлен новый рекорд по явке на выборы

Политика
В Турции установлен новый рекорд по явке на выборы

Центризбирком Турции объявил о рекордной явке на президентские и парламентские выборы в стране. Этот показатель оказался самым высоким в истории республики.

Явка на выборы в Турции составила 93,6%. При этом на текущий момент вскрыто 0,19% урн для голосования, говорится в сообщении.

Последние семь лет в турецкой политике выдались насыщенными. Провалившаяся попытка вооруженного переворота привела страну к конституционному референдуму и новой форме правления — президентской республике. А выборы главы государства в 2018 году наделили победителя — Реджепа Тайипа Эрдогана — практически безграничной властью.
выборы в Турции явка новый рекорд центризбирком
Военкоры ФАН