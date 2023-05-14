Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России превосходство над НАТО в Черном море

Военно-морские базы ВМФ России, расположенные на Крымском полуострове, дают РФ преимущество перед НАТО в Черном море. Об говорится в статье Марка Галеотти для Spectator.
Обозреватель отмечает, что пока в Крыму находятся российские военные силы, Черное море продолжает находиться под контролем Москвы и «ее способности угрожать и пресекать».
Галеотти добавил, что Североатлантический альянс считает Черноморье линией фронта. Полуостров является как платформой для ударов России, так и целью ответных воздушных и морских атак украинской стороны, передает Argumenti.ru.
Из-за Крыма страны НАТО устраивают провокации вблизи границ РФ. Таким способом организация пытается оспаривать господство Москвы в водах, которые желает взять под контроль военно-политический блок.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии.