Лондонский аэропорт Гатвик приостановил десятки рейсов из-за беспилотника

Лондонский аэропорт Гатвик задержал десятки рейсов после того, как над ним был обнаружен неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает газета The Independent.
В сообщении представителя аэропорта говорится, что все действия были временно приостановлены в 13:44 (в 15:44 по Москве), пока проводилось расследование в отношении беспилотника. После проверки аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме.
Из-за инцидента были задержаны десятки рейсов. Отмечается, что самолеты британских авиакомпаний EasyJet, British Airways и испанской Vueling перенаправили в другие аэропорты Станстед, Лутон, Саутенд и Бристоль.
Ранее сообщалось о приближении дрона белого цвета к пассажирскому борту, летевшему в Санкт-Петербург из Владикавказа. При этом инцидент якобы произошел на высоте ниже 600 метров. Источник ФАН опроверг информацию о пролетевшем под самолетом БПЛА в Пулково.