Психолог Миллер рассказала, что такое аскеза и как правильно в нее входить

Мы живем, порой, не замечая своих достижений и многих прекрасных вещей, которые с нами происходят. Многие люди настолько пресыщаются благами, что у них пропадает радость от всего полученного в жизни.
Тогда на помощь приходит новомодное веяние под названием «аскеза». Это ограничение себя в чем-то, что представляет повышенную важность в жизни человека в ежедневных ритуалах, привычках, зависимостях (отказ от кофе, сигарет, интернета, употребления сладостей или даже от секса). Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.
«Важно, чтобы аскеза вызывала дискомфорт, а человек чувствовал нехватку в своей жизни и боролся с собой, преодолевая зависимость. Как это работает: мы делаем массу вещей на автомате, как роботы, механически. Идем на поводу своих страстей, зависимостей, страхов и комфорта, это несомненно расслабляет, но и делает из вас потребленца, который теряет мотивацию ко многим вещам и автоматически думает про себя, как сказали бы в иудаизме: "есть хлеб стыда", что означает "получает все даром, без усилий", а значит еще и подсознательно испытывает за это стыд», – объяснила психолог.
Избавиться от чувства стыда, вины и плохих мыслей о себе можно путем духовного роста: попытаться «заработать себе лучшую жизнь» через духовную трансформацию. По мнению специалиста, эта практика может дать человеку не только новую установку: «я хороший человек, поступаю правильно, значит могу себя любить», но и позволит сформировать новые нейронные связи в мозге.
«Каким образом? Таким, что раньше вас тянуло совершить какое-то привычное действие, поступок, а сейчас вы это себе запретили, заблокировали, значит мозгу не остается ничего иного, как направить энергию на что-то еще. К примеру, часто художники берут аскезу на секс, а позже эту сбереженную энергию сублимируют в свои творения, выплескивая образы, мысли и эмоции на холст», – отметила Александра Миллер.
Те, кто не могут принять важное решение в жизни или пробить финансовый потолок – берут аскезы на те вещи, от которых сложнее всего отказываться. Это чудесным образом приносит изменения в жизнь.
«Если человек испытывает проблемы с пищевым поведением, страдает ожирением или просто сильно набрал вес – здесь можно говорить о психологических проблемах, потребности в любви, проблемах с самооценкой или даже чувстве вины. Здесь аскеза не поможет и нужна полноценная работа с психологом и диетологом. Если же дело обстоит проще и касается бытовых вопросов или даже дел сердечных, то просто хорошо подумайте о своих ежедневных ритуалах, привычках. То, что постоянно присутствует в вашей жизни и отказ от чего вызовет сильный дискомфорт – и есть ваша точка роста. Даже если не верите – просто попробуйте, результат не заставит себя ждать», – рассказала Александра Миллер.
Аскезу рекомендуется брать на 40 дней. Именно за этот период «умирает» старая личность человека и рождается новая, с другими привычками и навыками.
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