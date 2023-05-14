Психолог Миллер рассказала, что такое аскеза и как правильно в нее входить

Избавиться от чувства стыда, вины и плохих мыслей о себе можно путем духовного роста: попытаться «заработать себе лучшую жизнь» через духовную трансформацию. По мнению специалиста, эта практика может дать человеку не только новую установку: «я хороший человек, поступаю правильно, значит могу себя любить», но и позволит сформировать новые нейронные связи в мозге.