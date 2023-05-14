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Пользователи Rotten Tomatoes назвали «абсолютной подделкой» фильм с темнокожей Клеопатрой от Netflix

Общество
Пользователи Rotten Tomatoes назвали «абсолютной подделкой» фильм с темнокожей Клеопатрой от Netflix

Пользователи портала Rotten Tomatoes не оценили документальный исторический фильм «Царица Клеопатра» от Netflix. Они назвали его «абсолютной подделкой».

Документальная картина вызвала волну негатива еще до релиза из-за того, что на главную роль взяли темнокожую актрису. После премьеры 10 мая зрители стали активно высказывать мнение о ленте.

Средняя оценка «Царицы Клеопатры» составила 1,2 балла из 10. При этом только 1% пользователей рекомендуют ее к просмотрю.

Большинство указали на фальсификацию истории, которую можно назвать «фанфиком». Некоторые и вовсе отметили, что впервые в жизни поставили настолько низкую оценку картине.

«Они называют это документальным сериалом. Это оскорбление Египта и любого уважающего себя историка», – поделился один из зрителей.

О вмешательстве в историю посредством проекта заявляли и сами египтяне. Археолог Магди Шакер уверен, что таким образом Запад пытается «исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее».
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