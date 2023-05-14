Глава МИД Германии Бербок рассказала о «тесной дружбе» с украинским коллегой Кулебой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поделилась примером того, какие у нее тесные отношения с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ее слова приводит немецкий таблоид Bild.
Бербок рассказала, что вместе с главой МИД Украины использовала при выступлении украинского президента Владимира Зеленского одну гарнитуру. По ее словам, это якобы свидетельствует о тесной дружбе между ними.
Министр иностранных дел ФРГ часто попадает в неловкие ситуации. Так, на Мюнхенской конференции она заявила, что Москва может развернуться на 360 градусов в конфликте с Киевом.
14 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первый визит в Германию после начала спецоперации России.