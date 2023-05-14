Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

Речь идет о гражданке РФ Юлии Чумак. Об исчезновении девушки ранее сообщила ее мать. Она обратилась 9 мая в российское посольство на Филиппинах и рассказала, что дочь приехала в Манилу 6 мая, чтобы устроиться на работу «в одну из местных компаний», но затем перестала выходить на связь.