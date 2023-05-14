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Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

Общество
Пропавшая на Филиппинах россиянка найдена живой

Путешественницу из РФ, безвестно исчезнувшую на Филиппинах, нашли живой и здоровой. Соответствующими сведениями поделился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Речь идет о гражданке РФ Юлии Чумак. Об исчезновении девушки ранее сообщила ее мать. Она обратилась 9 мая в российское посольство на Филиппинах и рассказала, что дочь приехала в Манилу 6 мая, чтобы устроиться на работу «в одну из местных компаний», но затем перестала выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов Филиппин ранее провели рейд в фирме, связанной с торговлей людьми и кибермошенничеством. В результате оперативных мероприятий стражи порядка спасли от принудительного труда 1090 человек.
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