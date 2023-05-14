Премьер Греции Мицотакис пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз

Греция не намерена мириться с арестом представителя греческого национального меньшинства в Албании. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Полиция Албании в ночь на 12 мая задержала кандидата в мэры городка Химара Фреди Белериса, который принадлежит к греческому меньшинству. Греция сообщила, что инцидент скажется на вступлении Албании в Евросоюз.
«То, что случилось с Фреди Белерисом, неприемлемо, немыслимо, чтобы за два дня до выборов кандидат в мэры, представитель греческого национального меньшинства, находился в заключении в столь чувствительном районе, как Химара», — заявил Мицотакис.
Премьер напомнил, что он был первым главой правительства который посетил Химару. Там он пообещал, что Греция всегда будет помогать греческому национальному меньшинству.
Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил о банкротстве государства. По его словам, госдолг Афин составляет 400,275 миллиарда евро.