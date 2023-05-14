Сирия на три месяца продлила работу переходов на границе с Турцией

В 2014 году ООН санкционировала использование четырех погранпереходов для доставки помощи в северо-западные регионы САР. Два из них находятся на турецкой границе, остальные — на иракской и иорданской. Но из-за того, что под видом помощи этими маршрутами доставлялось оружие террористам, Россия добилась сокращения количества перевозимых через КПП грузов, а позже Москва и Пекин использовали право вето, сократив число пунктов пропуска до одного.