Сирия на три месяца продлила работу переходов на границе с Турцией

Правительство Сирийской Арабской Республики (САР) готово продлить решение об открытии двух переходов на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения регионы.
Три месяца назад такой указ издал президент Сирии Башар Асад. КПП в населенных пунктах Баб ас-Салам и Аль-Раи использовались для отправки гумконвоев в провинцию Идлиб, которую до сих пор удерживают члены экстремистских группировок, а также в другие районы, неподконтрольные центральным властям республики.
Просьба продлить действие указа Башара Асада поступила ранее от ООН. Теперь же представитель управления по координации гуманитарных вопросов Эри Канеко сообщил, что глава МИД САР Фейсал Микдад проинформировал его о положительном решении этого вопроса. Как отметил представитель Сирии в ООН Бассам Саббаг, таким образом Дамаск подтвердил свою решимость улучшить условия жизни всех граждан страны.
В 2014 году ООН санкционировала использование четырех погранпереходов для доставки помощи в северо-западные регионы САР. Два из них находятся на турецкой границе, остальные — на иракской и иорданской. Но из-за того, что под видом помощи этими маршрутами доставлялось оружие террористам, Россия добилась сокращения количества перевозимых через КПП грузов, а позже Москва и Пекин использовали право вето, сократив число пунктов пропуска до одного.
Тем не менее в феврале, после череды мощных землетрясений на юге Турции и севере Сирии, Дамаск разрешил возобновить работу переходов. Поводом стали серьезные разрушения инфраструктуры, из-за которых доставка международной помощи в пострадавшие регионы была затруднена. По оценкам ООН, в результате землетрясений без крова могли остаться порядка 855 тысяч человек.
По данным прессы, население провинции Идлиб сейчас составляет около 4 миллионов жителей. С момента катаклизма туда через границу с Турцией направили не менее двух тысяч грузовиков с вещами первой необходимости: палатками, продовольствием, медикаментами и другими средствами.