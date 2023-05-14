В Уфе в пункте сдачи лома нашли 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов

Росгвардейцы обнаружили 42 взрывателя боеприпасов среди металлолома на пункте сбора в Уфе.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники проводили проверку в связи с сообщением о взрыве на этом объекте.
«На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии», — сообщили представители силовиков.
Как выяснили специалисты, 20 из найденных устройств еще представляли опасность. Поэтому их передали саперам для уничтожения, добавили в Росгвардии.
Ранее в результате взрыва погиб один из сотрудников пункта приема металлолома.