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В Уфе в пункте сдачи лома нашли 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов

Происшествия
В Уфе в пункте сдачи лома нашли 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов

Росгвардейцы обнаружили 42 взрывателя боеприпасов среди металлолома на пункте сбора в Уфе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники проводили проверку в связи с сообщением о взрыве на этом объекте.

«На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии», — сообщили представители силовиков.

Как выяснили специалисты, 20 из найденных устройств еще представляли опасность. Поэтому их передали саперам для уничтожения, добавили в Росгвардии.

Ранее в результате взрыва погиб один из сотрудников пункта приема металлолома.
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