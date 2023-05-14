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Пастухи отразили нападение львов в национальном парке на юго-востоке Кении

Весь мир
Пастухи отразили нападение львов в национальном парке на юго-востоке Кении

Найроби, 14 мая. Львы напали на стадо коз в национальном парке Амбосели на юго-востоке Кении.

Хищники пришли за добычей поздней ночью. Приставленные к скоту жители схватились за оружие и расправились с незваными гостями.

Всего за последнюю неделю люди убили в этом районе десять львов, сообщает Служба дикой природы Кении (KWS). В том числе и старейшего представителя вида на Черном континенте, возраст которого составлял 19 лет.

В последние годы кошачьи часто заходят в места человеческого обитания. Кенийские специалисты объясняют это тем, что расширение городов вытесняет зверей из леса.

Зоозащитники ищут способ свести к минимуму конфликты между человеком и дикой природой, чтобы спасти исчезающую популяцию львов. Согласно данным переписи диких животных, в Кении сейчас насчитывается всего 2500 этих млекопитающих.

В Африке много браконьеров, которые убивают зверей ради дорогостоящих шкур и костей. В Уганде за это можно получить пожизненный тюремный срок.
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