Никита Джигурда — о выступлении Верки Сердючки, визитах в зону СВО и сбежавших из России артистах

— Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки мальчик и не рискну взять с собой богиню Волочкову, потому что каждый должен заниматься своим делом. Настя делает благотворительные спектакли для тех людей, которые не имеют возможности купить билеты и прийти с семьей на шоу. Доля меня однозначно ясно, что она делает нужное дело. Кстати, она пригласила меня участвовать в спектакле, и я с удовольствием это делаю. Очень рад этому, потому что, в зависимости от происходящего в этом шоу, Настя мне разрешает говорить все, что я хочу, импровизировать. Бывает, что в ее спектакле я читаю стихи со словами: «Слава России!», «Победа за нами!» В академических театрах такое невозможно. Мы понимаем, что происходит и поддерживаем происходящее. Посмотрим, может быть и приедем со спектаклем, но у нас в нем участвует человек 50. Привезти их, как говорится, нереально.