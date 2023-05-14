Никита Джигурда — о выступлении Верки Сердючки, визитах в зону СВО и сбежавших из России артистах

Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил на конкурсе «Евровидение-2023» скандальную песню Russia Goodbye. Чем руководствовался артист, принимая подобное решение? Разделяют ли подобную недружественную риторику по отношению к нашей стране некоторые представители российского шоу-бизнеса? Получится ли у таких исполнителей и дальше скользить между струйками? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, исполнитель песен Никита Джигурда.
— Как Вы отнеслись к тому, что Андрей Данилко исполнил на Евровидении песню Russia Goodbye?
— Это было изначально ожидаемо, еще тогда, когда он шифровался. Отношусь к этому с пониманием того, что проститутка, она и есть проститутка. Что тут поделать. Он заработал в России столько денег, сколько за всю оставшуюся жизнь не заработает. Поскольку сейчас выступлений в России у него нет и не намечается, естественно, он теперь в открытую говорит то, что пел тогда. Что тут говорить. Они не ведают, что творят, поддерживая нацистскую идею. Для меня этот однозначно ясно. Увы, много заблудших, «перепрошитых» программированием.
В идею анти-России, за которую платят англосаксы, включаются проститутки, те, кто хотят извлечь из этого выгоду. Впрочем, результат будет для них плачевным, ибо победа России, что называется, предопределена уже свыше. Пусть куражатся. Сейчас на Украине уже вводят все то, что уже есть в Европе и на Западе. Однако, скоро это закончится. Повторюсь, победа России не за горами. Что касается Евровидения, ну собрались ребята и девчата, покуражились. Они сидят на зарплатах, выбрав сторону нацистского зла.
— А в предыдущие годы Вы смотрели Евровидение или всегда были к нему равнодушны?
— Когда у нас его показывали и там выступали участники от России, я смотрел. Сейчас, только в ленте что-то вижу. Вот, сейчас там шведская девчонка победила, которая там уже когда-то побеждала. На мой взгляд, понятно, что сейчас все направлено против России. Наша страна фактически единственная в мире, встала на пути глобализма и против теневых игроков мира, которые уже в открытую говорят, что нужно развалить Россию, как Советский Союз.
— Кстати об этом, не могли бы Вы рассказать в своих визитах в зону проведения СВО?
— Вот, как раз месяц назад был в пяти километрах от боевых действий. Ездил туда с подарками: вручил медслужбе автомобиль УАЗ — «буханку» с полным приводом. Такие там нужны, чтобы передвигаться по разбитым дрогам и тропам. Поскольку я ездил один, без кураторов, я мог приезжать туда, куда не возят артистов. Кураторы же головой отвечают за жизнь артистов. Раз уж я ездил сам, я встречался с людьми, посетил в Донецке Петровский район, куда артистов не возят, потому что там периодически случаются прилеты нацистских ракет.
Был на передовой у ребят, в «распалаге» командира полка ночевал двое суток. Там у людей окна занавешены и нельзя выйти покурить в предбаннике: на огонек сигареты может, что называется, прилететь. Однако, люди там живут, и они мотивированы. Я не встречал ни одного человека, которые высказывал бы какие-то сомнения. Это их Родина, их земля. Я приходил к молодым ребятам, штурмовикам, накануне их атаки, чтобы поддержать их дух. Я был удивлен, когда они говорили, что готовы «голыми руками рвать нациков». Буквально на днях хоронили полковника, командира штурмовой группы. Вот так встречаешься с ребятами, а потом узнаешь, что многие из них погибли. Остаются фотографии, видео, а ребята, что называется, уже на небесах.
Вот и сейчас, в начале июня я снова поеду с подарками. Увы, в шоу-бизнесе многие с дулей в кармане. Это их выбор. Сейчас я тоже повезу УАЗ «Патриот» командиру полка, потому что его автомобиль подорвали, а сам он остался живой. Нужно помогать ребятам. Каждый раз говорю, если бы в шоу-бизнесе, те, кто находится на верхушке айсберга и располагает деньгами, так же помогали, нашим ребятам, конечно же, было бы полегче, но это уже зависит от внутренней позиции.
— Вы сейчас отметили, что посещали без кураторов освобожденные российскими бойцами территории. Почему вы предпочли осуществить поездку самостоятельно?
— Когда звонят кураторы, они просят список песен. Ладно, даешь им этот список. Потом они просят дать обещание, что я не буду использовать мат, а я не могу этого обещать: ребята там гибнут, а я не имею право петь песни или читать стихи с использованием великого и могучего [языка]? Я куда хочу, туда и еду! С куратором так не получится. Я делаю так, как мне нравится.
— Вы говорили о подарках, которые привезли в зону СВО. По Вашим наблюдениям, чего там больше всего не хватает людям: бинтов, пластырей или, возможно, конфет?
— Конфет там до фига: гуманитарную помощь люди ведь присылают. Я считаю, там не хватает коптеров. У нациков японские коптеры нового поколения, которые невозможно посадить: против коптеров есть специальные ружья, которые их нейтрализуют и сажают. Так вот, японские коптеры нового поколения невозможно нейтрализовать. Они же наши коптеры сажают: у нациков современное оружие. Считаю, дефицит как раз в коптерах.
— Вы покупали такие коптеры и привозили туда?
— Нет. Моя позиция — привозить то, что не используется во вред. Никакого оружия, коптеров. УАЗ для медиков, бронежелеты, которые крепче, чем то, что выдают.
— Кстати, а на какие именно деньги Вы приобретаете эти подарки? Возможно, вы размещаете в соцсетях объявления для всех желающих о сборе средств?
— Нет. Я сам, никакой клич в соцсетях не бросаю. Только показываю личный пример. На пресс-конференциях я обращался к представителям шоу-бизнеса с предложением помогать, кто не боится и не держит фигу в кармане. Там ребята насмерть стоят, а здесь, увы, две трети людей в шоу-бизнесе — с фигой в кармане, но это их выбор.
— Так почему же предпочитаете не обращаться к людям с призывом о сборе средств?
— Этим занимаются многие организации. Я помогаю, чем могу.
— С какими конкретными предложениями Вы обращались к коллегам по шоу-бизнесу в связи с проведением СВО?
— Собрать деньги, например, на покупку средств передвижения. Так было и во время Великой Отечественной войны: люди собирали деньги. Покупали необходимую технику. Тут в другом дело. Как я уже сказал, увы, многие уже похоронили Россию: в мозгах они уже сдались и проиграли, не понимая, что как раз решается судьба не только России, но и всех россиян. Мы же слышали, что там сторона уже в открытую говорит: «Убивать всех россиян! Неважно, ты за или против Путина! Вырезать тех, кто сопротивляется мировому глобализму».
Зная, что может быть после поражения России, я, чем могу, помогаю. Я общаюсь с ребятами, 20-летними пацанами, которые мне в дети годятся. Они мотивированы и знают, за что воюют. Это дорого стоит. Пари этом каждый раз говорю, что я противник охоты на ведьм. Я сторонник того, чтобы брать представителей шоу-бизнеса и привозить в Донецк на Аллею Ангелов. Так поступили с Женей Мироновым: он вначале выступил против СВО, потом его свозили, он своими глазами увидел Аллею Ангелов, пообщался с людьми и у него поменялась «прошивка», в хорошем смысле этого слова.
Не нужно иноагентами объявлять, по крайней мере любимцев молодняка. У молодых исполнителей миллионы поклонников. На мой взгляд, неправильно, когда не решают поговорить с молодежью по душам, чтобы они въехали, что происходит. Понятно, что 95% мировых СМИ ангажированы и распространяют фейки, сеют панику. Молодежь не смотрит телевизор, находится в интернете и подвергается зомбированию. Я уже и в шутку, и всерьез говорил, поставили бы Никиту Джигурду куратором над молодежью в шоу-бизнесе. Я бы им на пальцах, без камер прочитал политинформацию. Нужны люди, которые могут все объяснить, показать и перепрограммировать, а не рубить с плеча.
— Как раз на днях актер Артур Смольянинов✱ (признан иноагентом в РФ) был внесен федеральной службой по финансовому мониторингу в перечень террористов и экстремистов. Что Вы думаете о таком решении на фоне слов этого артиста о готовности с оружием в руках выступить на стороне Украины.
— Это то, что называется — переход черты. Взять Земфиру✱✱ (признана иноагентом в РФ), Моргенштерна✱✱ (признан иноагентом в РФ) или Даню Милохина. Я не слышал от них того, что говорили и говорит Артур, который переступил черту, как Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ), Б.Г. (Борис Гребенщиков. — Прим. ФАН), Виктор Шендерович (признан иноагентом в РФ).
На мой взгляд, с теми, кто выступил против СВО, но при этом не кидается грязью в Россию, нужно быть аккуратнее. Насчет перечня террористов и экстремистов, я изначально говорил, что те, кому нужно, следят за шоу-бизнесом и все берут на карандаш. Это данность, как во время Великой Отечественной войны. Сейчас я осознаю, что репрессии 1937 года были неспроста. Когда Иосиф Сталин получил списки дипломатов, военачальников, чиновников высшего ранга, которые продались Третьему рейху и должны были изнутри поддержать фашистскую Германию, их отстранили: кто уехал, кого в лагеря. Здесь неминуемо будет то же самое. Изнутри знаю отношение многих в шоу-бизнесе к происходящему. На мой взгляд, это будет, независимо от того, хотят они этого или нет.
— Кстати, возможно Вы планируете посетить освобожденные Россией земли вместе со своей дорогой знакомой — Анастасией Волочковой?
— Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки мальчик и не рискну взять с собой богиню Волочкову, потому что каждый должен заниматься своим делом. Настя делает благотворительные спектакли для тех людей, которые не имеют возможности купить билеты и прийти с семьей на шоу. Доля меня однозначно ясно, что она делает нужное дело. Кстати, она пригласила меня участвовать в спектакле, и я с удовольствием это делаю. Очень рад этому, потому что, в зависимости от происходящего в этом шоу, Настя мне разрешает говорить все, что я хочу, импровизировать. Бывает, что в ее спектакле я читаю стихи со словами: «Слава России!», «Победа за нами!» В академических театрах такое невозможно. Мы понимаем, что происходит и поддерживаем происходящее. Посмотрим, может быть и приедем со спектаклем, но у нас в нем участвует человек 50. Привезти их, как говорится, нереально.
— Как же реагирует публика на Вашу импровизацию в спектакле?
— Люди устраивают овации. Мы даем представления не только в Москве, но и в ДК вокруг. Люди рады, залы битком, кто-то стоит в проходе. Это зрелище, которое дарит радость. Это дорогого стоит.
— Вы упомянули о людях с фигой в кармане в нашем шоу-бизнесе. Не могли рассказать о них подробнее?
— Таких очень много. Я не понимаю, почему им дают время на центральных каналах. Они имеют право на свою позицию, но почему при этом они зарабатывают, выступая на центральных каналах? На мой взгляд, нужна чистка, в хорошем смысле этого слова. Не такая жесткая, как в сталинские времена, но с теми, кто переступил черту и поливает Россию грязью, нужно поступать жестко. С теми, кто просто испугался, уехал, нужно работать и «перепрошивать». Еще раз говорю, нужны списки, нужна чистка. Нужно делать ставку на тех, кто от души и сердца поддерживает происходящее на геополитическом уровне.
Повторюсь, не хватает «комиссаров», которые в свое время были источниками, идеологами СССР. Сегодня нужны идеологи России, которые будут читать политинформацию и показывать на пальцах, что будет в том случае, если англосаксы победят: России не будет. На мой же эзотерически-оккультный взгляд, это невозможно: Россия непобедима. Как говорил Отто фон Бисмарк: «Есть тысяча способов разбудить медведя, но нет ни одного загнать его назад в берлогу». На мой взгляд, сейчас мы стоим как раз у той черты, когда нужно предпринимать решительные действия.
— На Ваш взгляд, эти люди с фигой в кармане не уезжают из России по примеру своих коллег по той причине, что не видят успешной карьеры за рубежом?
— Именно так. Вот, сейчас пишут, что та же Чулпан Хаматова просится назад. Она ведь тонко чувствующая девочка: испугалась и уехала. Теперь ее по разнарядке зовут на каждый митинг против России. Естественно, ей это не нравится. Не нужно делать козлами отпущения молодых исполнителей, которые выросли в другой системе ценностей. На мой взгляд, Даня Милохин и Моргенштерн не совершили ничего преступного, по сравнению с Гребенщиковым, Макаревичем, Шендеровичем.
Эти ребята ведают, что творят. Что касается тех, кто у нас с фигой в кармане, они здесь зарабатывают деньги. Они понимают, что никому не нужны за границей, несмотря на домик в Лондоне или других местах. Пытаются усидеть на двух стульях. Сейчас это не получится.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами