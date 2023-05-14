В Мариуполе началось благоустройство крупнейшего парка и набережной

Работы по благоустройству пройдут на площади более 78 гектар. Планируется восстановление верхнего слоя асфальта центральной аллеи парка и 19-километровой дорожно-тропиночной сети. Кроме того, будут обустроены новые спортивные и детские площадки, выделены беговые и велосипедные дорожки, отдельные места для пикника, скамьи, урны и фонари.