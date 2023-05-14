В Мариуполе началось благоустройство крупнейшего парка и набережной

В городе Мариуполь при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области началось благоустройство Приморского парка и набережной, сообщается в официальном Telegram-канале Минстроя России.
Работы по благоустройству пройдут на площади более 78 гектар. Планируется восстановление верхнего слоя асфальта центральной аллеи парка и 19-километровой дорожно-тропиночной сети. Кроме того, будут обустроены новые спортивные и детские площадки, выделены беговые и велосипедные дорожки, отдельные места для пикника, скамьи, урны и фонари.
Главными задачами специалистов являются ремонт мемориала «Освободителям Донбасса» и его площади, а также Холма Славы, главной смотровой площадки, Свято-Николаевского храма и мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы.
Все работы в парке будут проведены по специально разработанному стилю благоустройства парка в единой концепции мастер-плана развития Мариуполя. Завершение благоустройства планируется к 1 сентября.
Тем временем строители из Подмосковья ремонтируют поврежденные жилые дома в Мариуполе. Помимо прочего, проводится комплексное благоустройство дворов и окрашивание домов.