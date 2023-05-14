Четыре игрока «Тулузы» пропустят матч против «Нанта» из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Четыре футболиста французского клуба «Тулуза» пропустят встречу с «Нанта» 35-го тура чемпионата Франции из-за отказа принять участие в ЛГБТ-акции. Об этом сообщает издание La Depeche.
В рамках акции игроки должны сыграть матчи в футболках с радужной символикой. По информации издания, в «Тулузе» выполнить это условие отказались 23-летний марокканский нападающий Закария Абухляль, 22-летний малийский защитник Мусса Диарра, 20-летний алжирский хавбек Фарес Шаиби и 22-летний нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич.
Ранее центральный защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался принимать участие в акции поддержки ЛГБТ и не вышел на запланированный матч.