Четыре игрока «Тулузы» пропустят матч против «Нанта» из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

В рамках акции игроки должны сыграть матчи в футболках с радужной символикой. По информации издания, в «Тулузе» выполнить это условие отказались 23-летний марокканский нападающий Закария Абухляль, 22-летний малийский защитник Мусса Диарра, 20-летний алжирский хавбек Фарес Шаиби и 22-летний нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич.