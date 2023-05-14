Движение Первых открыло уникальное отделение по реверсивному наставничеству

По его словам, в течение года в центре знаний «Машук» состоятся порядка десяти образовательных смен по подготовке наставников для региональных отделений Движения. Обучение пройдут не только педагоги, вожатые и родители, но и Первые, готовые участвовать в формировании сообщества наставников-подростков.