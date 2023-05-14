Движение Первых открыло уникальное отделение по реверсивному наставничеству

В Центре знаний «Машук» в Пятигорске состоялось открытие уникального первичного отделения Движение Первых. В рамках проекта талантливые дети смогут стать наставниками для взрослых. Первыми специальную программу оценят участники туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие».
В открытии первичного отделения приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель правления Движения Первых Григорий Гуров и директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.
Работа первичного отделения призвана помочь одаренным подросткам систематизировать собственный опыт, выработать навыки работы со взрослой аудиторией.
«Реверсивное наставничество крайне мало представлено в России, а между тем, многие талантливые подростки имеют готовые перспективные проекты и инновационные предложения, знакомство с которыми поможет взрослым в поиске прорывных решений для разных отраслей», — отметил Григорий Гуров.
По его словам, в течение года в центре знаний «Машук» состоятся порядка десяти образовательных смен по подготовке наставников для региональных отделений Движения. Обучение пройдут не только педагоги, вожатые и родители, но и Первые, готовые участвовать в формировании сообщества наставников-подростков.
Участники Движения Первых будут изучать методическую базу разработки мастер-классов, панельных дискуссий и деловых игр для подготовки специальной образовательной программы для взрослых участников.
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