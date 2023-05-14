Премьер-министр Италии Мелони рассказала о самочувствии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони быстро идет на поправку. Об этом заявила действующий премьер-министр Джорджа Мелони.
Уже больше месяца бывший политик проходит лечение в больнице «Сан-Раффаэле». Мелони навестила его в клинике. На данный момент, по ее словам, он находится в хорошем расположении духа.
«Несмотря на госпитализацию, непрерывно работает над основными темами», – приводит слова политика издание «Взгляд».
Отмечается, что в рамках визита они обсуждали работу исполнительной власти и правящего большинства.
Ранее журналистам удалось узнать подробности о пребывании Берлускони в больнице. По заявлениям СМИ, он покинул реанимацию. Врачи давали позитивные прогнозы о дальнейшем состоянии экс-политика.