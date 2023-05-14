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В Турции завершилось голосование на выборах президента и депутатов парламента

Политика
В Турции завершилось голосование на выборах президента и депутатов парламента

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции закончили свою работу в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщила избирательная комиссия.

Всего в стране и за ее пределами были установленны порядка 191 884 урн для голосования. Сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.

Отмечается, что правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан. Голосование прошло в 81 провинции без значительных нарушений и происшествий.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос на избирательном участке в Стамбуле. Его главный конкурент, кандидат от оппозиции, Кемаль Кылычдароглу проголосовал в Анкаре.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на выборах в Турции. Им в помощь были направленны 79 вертолетов и восемь самолетов.
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