В Турции завершилось голосование на выборах президента и депутатов парламента

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции закончили свою работу в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщила избирательная комиссия.
Всего в стране и за ее пределами были установленны порядка 191 884 урн для голосования. Сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.
Отмечается, что правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан. Голосование прошло в 81 провинции без значительных нарушений и происшествий.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос на избирательном участке в Стамбуле. Его главный конкурент, кандидат от оппозиции, Кемаль Кылычдароглу проголосовал в Анкаре.
Ранее сообщалось, что свыше 600 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на выборах в Турции. Им в помощь были направленны 79 вертолетов и восемь самолетов.