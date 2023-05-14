«В движущуюся цель труднее попасть»: политэксперт Джаралла оценил внезапное «путешествие» Зеленского по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский, с момента попытки удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, «путешествует» с необъявленными визитами по странам Евросоюза. В тот день украинский лидер приехал в Финляндию на встречу с президентом страны Саули Ниинисте, после чего направился в Нидерланды.