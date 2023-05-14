«В движущуюся цель труднее попасть»: политэксперт Джаралла оценил внезапное «путешествие» Зеленского по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский, с момента попытки удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, «путешествует» с необъявленными визитами по странам Евросоюза. В тот день украинский лидер приехал в Финляндию на встречу с президентом страны Саули Ниинисте, после чего направился в Нидерланды.
Сегодня, 14 мая он прибыл в Германию на переговоры с министром обороны Борисом Писториусом и канцлером Олафом Шольцем. Цель его визита не раскрывается.
Немецкий полковник в отставке Ральф Тиле считает, что Владимир Зеленский боится потерять поддержку и доверие со стороны западных союзников, в первую очередь, от США, из-за атаки БЛПА на Москву. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу N-TV.
«Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», — считает Тиле.
Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен придерживается аналогичного мнения. Его слова приводит издание Asia Times.
«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль, направленной против Путина (Владимира Путина. — Прим. ФАН). Удобно, что Зеленский находится в Финляндии с государственным визитом. Разумно, а может, и предусмотрительно, он отложил свое возвращение на Украину», — сказано в публикации.
Случайное совпадение или попытка президента Украины «спрятаться» от правосудия? На этот вопрос поразмышлял политический эксперт Владимир Джаралла в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Очень похоже. Просто иллюстрация тезиса "в движущуюся цель труднее попасть", он просто не сидит на месте в Киеве», – считает эксперт.
В последние несколько месяцев активно обсуждается тема готовящегося контрнаступления ВСУ на Донбассе. Днем ранее Владимир Зеленский заявил, что первые важные шаги украинского контрнаступления состоятся «вскоре». По мнению собеседника ФАН, эта попытка может обернуться «провалом».
«Формально это продолжение "коллективной линии Запада на поддержку Украины", особенно сейчас, когда эта страна всем изрядно надоела. Открыто сказано, что только в этом году она может рассчитывать на прежнюю полноту поддержки. И при этом ей надо провести наступление. Которое уже точно принесет масштабные потери. Потому небритый президент в грязной майке произносит громкие слова против России и выпрашивает еще больше вооружения. Которых якобы не хватает для этого самого наступления. Потому, его лучше не начинать», – отметил Владимир Джаралла.
При этом лидеры западных стран демонстрируют готовность поддерживать Украину, а во всех бедах винят Россию, создавая дополнительную напряженность между странами.
«В ответ ему улыбаются дяденьки и тетеньки на больших должностях, жмут руку для фотографов на красивом фоне, и явно желают всего самого нехорошего США с их Украиной. Но вслух говорят о вине России. Именно от России и зависит, сколько еще продлится этот затянувшийся спектакль с плохими актерами. Тем более финал его известен – победа нашей страны», – заключил Владимир Джаралла.
Кроме того, вечером 14 мая украинский лидер, как ожидается, посетит Париж. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее во Франции призвали обратить внимание на неадекватность Зеленского после его слов об атаках на Россию.