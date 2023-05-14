«Офицеры России» посвятили автопробег «Дорогами Памяти» участникам спецоперации в Донбассе

13 мая, спустя четыре дня после 78-летия Великой Победы, «Офицеры России» провели автопробег «Дорогами Памяти» в поддержку участников СВО.
Около 150 автомобилей проехали по маршруту Москва – Можайск – Бородино, выбранному в память о бессмертных подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны.
Участники автопробега – Герои Российской Федерации, генералы и офицеры, ветераны военной службы, участники боевых действий и родные погибших защитников Отечества – возложили цветы к Вечному огню в Москве, приняли участие в митинге-концерте в Можайске и посетили Бородинский военно-исторический музей-заповедник. После автопробега все желающие смогли угоститься кашей из военно-полевой кухни и вкуснейшим пловом, приготовленным представителями узбекской диаспоры в Москве.
«Эта патриотическая акция – дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма. Низкий поклон поколению победителей. Против нас сейчас, как уже бывало не раз в истории, ополчился коллективный Запад, но мы обязательно выстоим и победим, другого варианта у нас нет. Наши предки каждое столетие давали отпор завоевателями, и в этом веке победа обязательно будет за нами!», – выразил свое мнение председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.