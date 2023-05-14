«Офицеры России» посвятили автопробег «Дорогами Памяти» участникам спецоперации в Донбассе

Участники автопробега – Герои Российской Федерации, генералы и офицеры, ветераны военной службы, участники боевых действий и родные погибших защитников Отечества – возложили цветы к Вечному огню в Москве, приняли участие в митинге-концерте в Можайске и посетили Бородинский военно-исторический музей-заповедник. После автопробега все желающие смогли угоститься кашей из военно-полевой кухни и вкуснейшим пловом, приготовленным представителями узбекской диаспоры в Москве.