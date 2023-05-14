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МЧС работает над защитой от пожаров населенных пунктов Зырянка и Новая Заворина под Курганом

Происшествия
МЧС работает над защитой от пожаров населенных пунктов Зырянка и Новая Заворина под Курганом

Силы министерства чрезвычайных ситуаций России защищают от ландшафтного пожара поселок Зырянка и деревню Новая Заворина в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Огненный фронт составляет 3,5 км. Эвакуация населения проводится в качестве превентивной меры.

Населенные пункты опахиваются с помощью тракторов, наращиваются силы и средства борьбы с огнем.

К населенным пунктам направлены самолеты ИЛ-76 и Бе-200, а также пожарный поезд. С огнем ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники.

Администрация Юргамышского муниципального округа направила автобусы для эвакуации мирных жителей. Пункт временного размещения развернут в средней школе в Чинеево.

Ранее сообщалось, что виновником крупного пожара в Кургане стал человек, обжигавший провода. Об этом информирует издание «Ридус».
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