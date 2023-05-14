В Нидерландах матч между «Гронингеном» и «Аяксом» прервали из-за беспорядков

Игра была остановлена в первом тайме на седьмой минуте при счете 0:0 из-за файеров и дымовых шашек, полетевших с трибун на поле. Через какое-то время встречу возобновили, но фанаты продолжили использовать пиротехнику, из-за чего организаторы были вынуждены окончательно прервать встречу. Информации о том, возобновится ли матч, пока нет.