В Стамбуле рейс «Аэрофлота» в Москву задержали по техническим причинам

Рейс в Москву задержали в Стамбуле. В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что это произошло по техническим причинам.
Самолет SU2133 должен был отправиться в столицу России в 04:00 по местному времени, но его задержали. Конкретных причин в организации не назвали.
«Часть пассажиров будут отправлены на ближайшем рейсе SU2137», – отметили представители предприятия.
Исходя из данных на сайте аэропорта Шереметьево, рейс должен вылететь в 17:30. В Москве самолет приземлится в 22:12 по местному времени.
Ранее стало известно о скором времени возобновлении полетов в Грузию. Пока неизвестно, какие компании займутся перевозкой пассажиров в эту страну.