Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьер Нетаньяху: Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада»

Политика
Премьер Нетаньяху: Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада»

Израильские военные уничтожили в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад». Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Уничтожение палестинского радикального движения происходило в рамках операции «Щит и стрела», которая завершилась успехом. Глава израильского правительства дал высокую оценку работе армии и разведки.

«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля поблагодарил военных за профессионализм, а граждан за выдержку. Он указал, что операция должна продемонстрировать врагам страны готовность национальной армии «добраться до них в любой момент».

Накануне Израиль и Палестина начали взаимные обстрелы после 11-минутного перемирия. Израильская армия обвинила палестинские группировки в нарушении режима прекращения огня, установленного в секторе Газа.
израиль Палестина биньямин нетаньяху
Военкоры ФАН