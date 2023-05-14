Премьер Нетаньяху: Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада»

Израильские военные уничтожили в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад». Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Уничтожение палестинского радикального движения происходило в рамках операции «Щит и стрела», которая завершилась успехом. Глава израильского правительства дал высокую оценку работе армии и разведки.
«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», — сказал Нетаньяху.
Премьер Израиля поблагодарил военных за профессионализм, а граждан за выдержку. Он указал, что операция должна продемонстрировать врагам страны готовность национальной армии «добраться до них в любой момент».
Накануне Израиль и Палестина начали взаимные обстрелы после 11-минутного перемирия. Израильская армия обвинила палестинские группировки в нарушении режима прекращения огня, установленного в секторе Газа.