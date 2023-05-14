В Новгородской области женщина до смерти забила сожителя ведром и кочергой

Ранее СК в Подмосковье возбудил дело по факту гибели двухлетней девочки при пожаре. Возгорание произошло вследствие замыкания электропроводки. Из квартиры была спасена супружеская пара и их внуки. По дороге в больницу, младшая внучка двух лет скончалась.