В Новгородской области женщина до смерти забила сожителя ведром и кочергой

В Крестецком районе Новгородской области женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла сожителю многочисленные удары кочергой и ведром по голове, сообщает региональное следственное управление.
По данным следствия, труп мужчины 1985 года рождения был найден в селе Ямское. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее СК в Подмосковье возбудил дело по факту гибели двухлетней девочки при пожаре. Возгорание произошло вследствие замыкания электропроводки. Из квартиры была спасена супружеская пара и их внуки. По дороге в больницу, младшая внучка двух лет скончалась.