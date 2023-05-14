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Президент Турции Эрдоган передумал оставаться в Стамбуле до окончания выборов и приехал в Анкару

Политика
Президент Турции Эрдоган передумал оставаться в Стамбуле до окончания выборов и приехал в Анкару

Действующий глава Турции и кандидат в президенты страны Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Анкару, несмотря на слова о намерении остаться в Стамбуле до конца выборов.

Издание Haberler.com сообщило о приезде турецкого лидера в свою столичную резиденцию в Бештепе. Ранее Эрдоган говорил, что будет наблюдать за ходом выборов из Стамбула, говорится в публикации.

Всеобщие выборы проводятся в Турции в воскресенье 14 мая. Нынешний президент страны посетил избирательный участок для участия в голосовании. После этого он пообщался с избирателями и раздал деньги присутствующим детям.
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