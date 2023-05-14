Представитель Егора Крида опровергла слухи о получении им гонорара за урок «Разговоры о важном»

В Telegram-каналах появилась информация о том, что артисту заплатили 4,5 миллиона рублей за двухминутную лекцию московским школьникам о мошенничестве в интернете. Кордупель отметила, что в действительности ее клиент не получал никакие средства за ролик и был приглашен в качестве спикера, поскольку имеет «авторитет» среди молодежи.