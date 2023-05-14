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Представитель Егора Крида опровергла слухи о получении им гонорара за урок «Разговоры о важном»

Шоу-бизнес
Представитель Егора Крида опровергла слухи о получении им гонорара за урок «Разговоры о важном»

Представитель российского певца Егора Крида Мария Кордупель заявила, что рэпер бесплатно выступил на уроке в рамках проекта «Разговоры о важном». Об этом она сообщила «Газете.Ru».

В Telegram-каналах появилась информация о том, что артисту заплатили 4,5 миллиона рублей за двухминутную лекцию московским школьникам о мошенничестве в интернете. Кордупель отметила, что в действительности ее клиент не получал никакие средства за ролик и был приглашен в качестве спикера, поскольку имеет «авторитет» среди молодежи.

«Данный урок Егор Крид провел бесплатно», — сказала Кордупель.

Ранее РКН внес Telegram-канал Егора Крида в реестр запрещенных сайтов из-за рекламы онлайн-казино.
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