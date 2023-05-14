Схватка в Арктике неизбежна: Перенджиев назвал акты обострения между РФ и коллективным Западом

Я понимаю, что это может восприниматься, как нечто страшное. Но, на мой взгляд, страшнее просто сидеть и ждать, когда по нам ударят. Я считаю, что схватка в Арктике неизбежна, как в свое время перед началом специальной военной операции на Украине говорил об этом президент РФ Владимир Путин. Рано или поздно столкновение с националистическими силами на Украине произошло бы. Я думаю, с Арктикой все то же самое — один в один. Я не могу сказать, готовы мы или нет. Но уверен, что Россия готовится. К примеру, взять хотя бы сегодняшнюю новость о том, что США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски. Это, на мой взгляд, как раз и свидетельствует о том, что Россия готовится к очень серьезному противостоянию и уже отрабатывает определенные действия в воздушном пространстве по защите наших арктических рубежей.