Схватка в Арктике неизбежна: Перенджиев назвал акты обострения между РФ и коллективным Западом

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что необдуманные действия НАТО могут привести к эскалации вооруженного конфликта на территории Арктики. Представителя посольства взволновало, что Североатлантический альянс не идет навстречу в вопросах обеспечения безопасности в регионе.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев обращает внимание, что подобное заявление российского дипломата прозвучало на фоне завершения российского председательства в Арктическом совете. В колонке для ФАН политолог приводит ряд актов, свидетельствующих об обострении геополитического противоборства, а также неизбежности схватки за Арктику между Россией и коллективным Западом.
От украинского кризиса к борьбе за арктические ресурсы. Колонка Александра Перенджиева
Как разворачиваются на данный момент события относительно Арктического региона, меня не удивляет. Дело в том, что 12 мая Россия закончила свое председательство в Арктическом совете и передала полномочия Норвегии. Я раньше говорил, когда это произойдет, начнется выдавливание РФ из Арктического совета по тем же лекалам, как осуществлялось выдавливание России коллективным Западом из Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Хотел бы привести слова посла Колчунова. Он отмечает, что «в марте 2020 года западные арктические государства инициировали политизированную контрпродуктивную «временную заморозку» полноформатной деятельности света. В этих условиях Россия продолжала ответственно выполнять функции председателя и последовательно реализовывать мероприятия программы российского представительства (кроме официальных встреч). Россия здесь ориентировалась на документы «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года» и «Стратегия развития арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года».
Я считаю, что сейчас активно формируется инфраструктура агрессии не только НАТО, а в целом коллективного запада против России и ее арктических рубежей.
Напомню, в августе 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Действия Блока он оправдал большим стратегическим значением региона. Кроме того, 7 октября 2022 года была принята в США новая стратегия для Арктического региона. Не упускаем из виду и, проходящие там, военные учения США в январе текущего года с неслучайным названием «Северный удар — 23». Также интересен факт формирования воздушно-десантной дивизии «Воздушные ангелы». На самом деле, со стороны США и их союзников проводится огромное количество мероприятий по поводу осуществления агрессии против нашего Арктического макрорегиона.
Кроме того, считаю совершенно не случайным, что на фоне окончания нашего председательствования в Арктическом совете были нанесены удары британскими ракетами большой дальности Storm Shadow по Луганску. Фактически эти события совпали по времени. Кому-то это может показаться случайностью. Но я неоднократно говорил о прямой связи между украинским кризисом и противоборством в Арктике. Я полагаю, что Британия руками Украины уже начала эту войну за Арктику, осуществив поставки ракет Киеву. Более того, речь ведь идет еще и о планах увеличения дальности этих ракет.
А вот еще. Сегодня вышел материал в газете The Washington Post. Кстати, тоже, как мне кажется, не случайный. Там говорится, что президент Украины Владимир Зеленский — это инструмент ведения войны со стороны коллективного Запада за Арктику. Авторы статьи сообщают, что украинский лидер собирался взорвать нефтепровод «Дружба» и захватить российские приграничные города.
Я не зря говорил о необходимости понимания того, что Запад нам не оставляет выбора. Либо мы просто будем ждать удара Запада по Арктическим региону, не пытаясь упредить этот удар, либо все-таки мы начнем меры упреждения. В свое время мы не стали ждать агрессии со стороны Украины и начали специальную военную операцию. Поэтому я считаю, что необходимость проведения специальной военной операции на Аляске возрастает.
Я понимаю, что это может восприниматься, как нечто страшное. Но, на мой взгляд, страшнее просто сидеть и ждать, когда по нам ударят. Я считаю, что схватка в Арктике неизбежна, как в свое время перед началом специальной военной операции на Украине говорил об этом президент РФ Владимир Путин. Рано или поздно столкновение с националистическими силами на Украине произошло бы. Я думаю, с Арктикой все то же самое — один в один. Я не могу сказать, готовы мы или нет. Но уверен, что Россия готовится. К примеру, взять хотя бы сегодняшнюю новость о том, что США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски. Это, на мой взгляд, как раз и свидетельствует о том, что Россия готовится к очень серьезному противостоянию и уже отрабатывает определенные действия в воздушном пространстве по защите наших арктических рубежей.
Я раньше указывал на то, что ситуация на Украине — это попытка ослабить наши позиции в Арктике. Кроме того, коллективный Запад подключает уже и страны Северной Европы. Обратите внимание на Прибалтику. Есть данные о том, что даже Латвия подключается к вопросам борьбы за Арктику. А мы знаем, что страна еще активно проявляет себя в агрессии НАТО по отношению к России на украинском фронте. Сюда же подтягивается Финляндия, Швеция. Получается, что НАТО и в целом коллективный Запад выстраивает огромный фронт со стороны арктических рубежей. Речь идет и о Баренцевом море, и со стороны Берингова пролива, со стороны Аляски.
Кстати, еще один «арктический намек». Планы Японии относительно НАТО. Многие считают, что это фактор антикитайский. Но, я полагаю, что не просто против Китая, а против Китайской Народной Республики как союзника России в борьбе за арктические ресурсы с США и их союзниками.
По сути борьба за арктические ресурсы началась в Тихом океане. Здесь как раз есть связь между Арктикой и нашим Дальним Востоком. Не зря же у нас там, например, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кстати, не так давно мы проводили учения в Тихом океане, что, как я полагаю, так же связано уже с подготовкой к борьбе за арктические ресурсы непосредственно с США. В общем-то, и в Китае понимают, что именно совместно с Россией они будут вынуждены вести это противоборство. Да, и у России в Арктическом совете союзников нет. Там только враги.
Возможно, мои слова придадут критике. У нас вообще любят покритиковать экспертов. Дескать, чего они там болтают. Но, хочу заметить, что пока все мои прогнозы сбываются. Поэтому я еще раз обращаю внимание на прямую связь между украинским кризисом и борьбой за арктические ресурсы. Вот, что главное. Украинский кризис для Запада, как инструмент в борьбе за арктические ресурсы. Конечно, само по себе украинское направление имеет самостоятельный характер, но не стоит упускать из виду и связь с Арктикой.
Здесь можно провести линию борьбы от Северного Ледовитого океана в Тихий океан. Хотел бы напомнить, что тот самый трехсторонний пакт безопасности между Австралией, Великобританией и США AUKUS создавался не просто, как антикитайский проект, как многие могут думать. Нет. Это антикитайско-антироссийский проект, потому что это связано с борьбой в Тихом океане. А Тихий океан — это предтеча борьбы за арктические ресурсы.
Кроме того, считаю важным отметить Польшу. Сейчас США делают эту страну чуть ли не основным ударным авангардом в купе со странами Северной Европы и Прибалтики. Таким образом выстраивается со стороны Баренцева моря и наших западных границ отдельный фронт. А со стороны Аляски — Япония — это другой фронт.
Выводы, конечно, не очень приятные. Но это дает понимание того, что происходит и что нам делать. Как бы нам не казалось, геополитическое противоборство с коллективным Западом обостряется. К сожалению, у нас не получится отсидеться, нам придется готовиться к отражению, может быть, к упреждению действий США и коллективного Запада. К этому надо быть морально готовыми.
Вспомним все последние наши договоры с Западом. Пожалуй, последний рубеж это договор о стратегических наступательных вооружениях, который мы вынуждены были заморозить. Ведь опять поведение именно США, да и остальных в стратегической сфере привело к такому исходу. Договор фактически работал только против нас и стал, по сути, дополнительным инструментом агрессии против России.
Сейчас мы уже никаких договоров о ненападении подписать ни с кем не сможем, да и не будут они выполняться. В данном случае мы будем вынуждены защищаться. Сейчас боевые действия уже идут, пока только на Украине. Но борьба за арктические ресурсы показывает, что боевые действия приобретают более расширенный характер. Мы должны готовиться к этому, все развивается очень стремительно.
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