В Гагаузии выборы признали состоявшимися после превышения порога в 33%

На выборах в Гагаузии явка превысила порог в 33%, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии Яна Коваленко. Этот показатель позволяет признать выборы состоявшимися, информирует ТАСС.
Сообщается, что проголосовали 34 218 избирателей по Гагаузии. Суммарный процент явки составил 35,7%.
«Можем констатировать, что выборы состоялись», — заявила Коваленко.
Президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в популяризации оппозиции. Она связала популярность пророссийских кандидатов на пост главы Гагаузской автономии с низким уровнем знания румынского языка среди жителей региона.