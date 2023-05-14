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В Гагаузии выборы признали состоявшимися после превышения порога в 33%

Политика
В Гагаузии выборы признали состоявшимися после превышения порога в 33%

На выборах в Гагаузии явка превысила порог в 33%, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии Яна Коваленко. Этот показатель позволяет признать выборы состоявшимися, информирует ТАСС.

Сообщается, что проголосовали 34 218 избирателей по Гагаузии. Суммарный процент явки составил 35,7%.

«Можем констатировать, что выборы состоялись», — заявила Коваленко.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в популяризации оппозиции. Она связала популярность пророссийских кандидатов на пост главы Гагаузской автономии с низким уровнем знания румынского языка среди жителей региона.
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