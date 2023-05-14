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Во Франции призвали обратить внимание на неадекватность Зеленского после его слов об атаках на Россию

Политика
Во Франции призвали обратить внимание на неадекватность Зеленского после его слов об атаках на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский напоминает безумного в своих планах атаковать Россию, отметил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он прокомментировал статью о президенте Украины, опубликованную американскими журналистами.

«Сегодня газета The Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — передает радио «Sputnik» слова Филиппо.

По его мнению, эта информация должна стать сигналом для тех, кто оказывает Киеву поддержку.

Как сообщалось ранее, в опубликованных американским изданием документах говорится о предложении Зеленского нанести удары по российской территории, а также совершить диверсию на нефтепроводе «Дружба».
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