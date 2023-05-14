Украинский лидер Владимир Зеленский напоминает безумного в своих планах атаковать Россию, отметил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он прокомментировал статью о президенте Украины, опубликованную американскими журналистами.
«Сегодня газета The Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — передает радио «Sputnik» слова Филиппо.
По его мнению, эта информация должна стать сигналом для тех, кто оказывает Киеву поддержку.
Как сообщалось ранее, в опубликованных американским изданием документах говорится о предложении Зеленского нанести удары по российской территории, а также совершить диверсию на нефтепроводе «Дружба».