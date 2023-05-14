Кадры обстрела Донецка боевиками ВСУ оказались в распоряжении ФАН

Над жилыми кварталами в результате удара со стороны ВСУ виднеется большой столб дыма. По свидетельствам собеседника Федерального агентства новостей, украинские боевики обстреляли Донецк «чем-то тяжелым». Информации о возможных жертвах не приводится.