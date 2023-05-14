Кадры обстрела Донецка боевиками ВСУ оказались в распоряжении ФАН

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк. Мощный взрыв зафиксирован в Киевском районе города. Видео с места событий публикует ФАН.
Над жилыми кварталами в результате удара со стороны ВСУ виднеется большой столб дыма. По свидетельствам собеседника Федерального агентства новостей, украинские боевики обстреляли Донецк «чем-то тяжелым». Информации о возможных жертвах не приводится.
Украинская сторона ранее ударила по Куйбышевскому району города. Снаряд попал в дом, где проживала женщина со своим четырехлетним ребенком. Жилище сгорело, мать и ее чадо погибли, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.