Пригожин: вся страна знает о том, что ЧВК «Вагнер» бережет каждого солдата

Вся страна знает о том, что в ЧВК «Вагнер» берегут каждого солдата, в чем и заключается эффективность «оркестра», заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
За последнее время Пригожин сделал немало заявлений относительно того, что «оркестр» несет большие потери в боях за Бахмут из-за «снарядного голода». Журналисты поинтересовались у бизнесмена, уменьшилось ли количество желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер» на фоне его высказываний.
По словам Пригожина, после его заявлений количество людей, которые хотят присоединиться к «музыкантам», никак не уменьшилось. Более того, в эти дни число желающих увеличилось в разы.
«И вся страна знает о том, что ЧВК «Вагнер» — это структура, где берегут каждого солдата. Ни один человек не уходит без необходимой экипировки, подготовки и всего того, что ему может потребоваться на войне. В этом и есть эффективность ЧВК «Вагнер» — беречь каждого бойца и сделать все необходимое для того, чтобы этот боец выжил, победил и защитил свою Родину», — подчеркнул основатель «оркестра», аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Евгений Пригожин ранее сообщил, что ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила необходимого количества боеприпасов от Министерства обороны России. По его словам, бойцы, несмотря на все сложности, продолжают освобождать Бахмут от ВСУ.