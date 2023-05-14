Пригожин: вся страна знает о том, что ЧВК «Вагнер» бережет каждого солдата

За последнее время Пригожин сделал немало заявлений относительно того, что «оркестр» несет большие потери в боях за Бахмут из-за «снарядного голода». Журналисты поинтересовались у бизнесмена, уменьшилось ли количество желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер» на фоне его высказываний.