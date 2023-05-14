В США владелец квартиры пригласил на свидание бывшего арендатора, которой не вернул депозит

Американка разошлась со своим арендодателем после того, как он отказал ей в возвращении депозита. Спустя несколько месяцев он позвал ее на свидание в приложении. О подробностях истории рассказали журналисты издания Mirror, которые приводят слова девушки.
С мужчиной они виделись один раз, поэтому он мог просто ее не узнать. Однако на фото в приложении он позировал на крыше ее бывшего дома. Мужчина отказался возвращать ей залог после выселения.
«Все закончилось очень плохо, настолько, что мы оба сказали: "Больше не связывайся со мной"», – вспомнила она.
Девушка подчеркнула, что в тот момент собственник угрожал подать заявление в полицию и заявил о крупном ущербе, хотя при переезде с квартирой было все хорошо.
Знакомства в Сети могут приводить не только к таким неожиданным последствиям, но и к выгоранию. Ранее эксперты в области психологии дали несколько советов людям, которые часто ходят на свидания через приложения.