Власти заявили об отсутствии эвакуации жителей из сел Харьковской области

Эвакуация жителей из сел в Харьковской области не ведется, за исключением рекомендации о выезде из опасных районов из-за обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В администрации указали, что люди самостоятельно принимают решение остаться или покинуть опасные районы. Рекомендация покинуть территорию из-за обстрелов была вызвана участившимися атаками со стороны ВСУ.
Накануне пять человек пострадали в Донецке в результате обстрелов ВСУ. Сообщается что ранения получили мужчина 1976 года рождения и женщина 1971 года рождения, которые попали под удар в Куйбышевском районе города.