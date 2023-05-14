Следственный комитет проводит проверку по факту преступлений ВСУ на территории России

В России будут расследовать факты преступных действий украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
При обстреле города Луганска ранения получили шестеро детей. При артиллерийской атаке города Токмак в Запорожье ранение получил один мирный житель.
Также при детонации мины на приусадебном участке в Петровском районе Донецка погибла 63-летняя женщина и пострадал подросток. В результате обстрела поселка Юбилейный была ранена 80-летняя пенсионерка.
Из-за обстрелов поселка Горняк со стороны украинских военных погиб четырехлетний ребенок и 44-летняя женщина. В Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка пострадали 11 человек.
При обстрелах поселков Муром и Графовка в Белгородской области, а также села Теткино в Курской области были повреждены жилые постройки. В Брянской области украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в городе Стародуб, нарушив работу промышленного предприятия.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидентов. Действиям причастных лиц дается правовая оценка.
Ранее Минобороны сообщило о гибели двух военачальников при отражении атаки ВСУ. Об этом информирует «Ридус».