Повышение цен на макароны в Италии может вызвать волну протестов в стране

Из-за повышения стоимости макаронных изделий в Италии могут начаться массовые забастовки и протесты. Об этом сообщает издание Il Messaggero.
В статье отмечается, что итальянская Ассоциация потребителей просит проверить факт резкого и необоснованного роста цен на макароны. В организации пригрозили властям «макаронной забастовкой».
Ассоциация заявляет, что Управление по конкуренции и Центральная инспекция по защите качества и борьбе с мошенничеством в отношении агропродовольственных товаров обязаны были выяснить, почему надбавки к ценам «от поля до стола» превысили долю в 570%.
Представители производителей, в свою очередь, не согласны с претензиями и считают рост цен обоснованным, пишут авторы. Они объясняют, что сейчас на прилавках лежат макаронные изделия, произведенные в то время, когда стоимость зерна была на самом высоком уровне. В их цену входят высокие энергозатраты, расходы на логистику и упаковку. Также в союзе добавили, что повышение цен соответствует инфляции.
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