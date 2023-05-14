Повышение цен на макароны в Италии может вызвать волну протестов в стране

Представители производителей, в свою очередь, не согласны с претензиями и считают рост цен обоснованным, пишут авторы. Они объясняют, что сейчас на прилавках лежат макаронные изделия, произведенные в то время, когда стоимость зерна была на самом высоком уровне. В их цену входят высокие энергозатраты, расходы на логистику и упаковку. Также в союзе добавили, что повышение цен соответствует инфляции.